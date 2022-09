L'associazione Asd Esperimento è amareggiata per la "dimenticanza", non da escludere una probabile svista, del Comune in riferimento al Festival dello sport in programma nell'ambito di "Ferentino è" 2022.

«Conoscere è il primo passo per comprendere… e comprendere significa poter agire. Per i nostri atleti, per le loro famiglie, per tutti quei bambini e ragazzi con disabilità che ancora non conoscono la possibilità di vivere lo sport… e per ciascuno di noi, che non può non essere arricchito dal vivere la bellezza dello sport inclusivo…». Questo è uno dei passaggi del messaggio che l'associazione ferentinate ha indirizzato agli amministratori comunali, senza polemizzare, rendendolo pubblico attraverso i social. In realtà viene sottolineato che non si vuole essere polemici, bensì esprimere un grande desiderio.

«Non intendiamo accendere polemiche o sporcare con inutili provocazioni la bellezza dell'evento in programma – prosegue infatti la nota di Asd Esperimento che apprezza comunque la manifestazione – ma esprimere pubblicamente il desiderio di poter partecipare in futuro con i nostri atleti a eventi di questo genere. Lo sport può e deve essere accessibile. Ma ancora sono troppo poche le persone e soprattutto le famiglie che vengono in contatto con realtà sportive come la nostra».

Conclude così la mail del sodalizio inoltrata al Comune. Asd Esperimento è un'associazione sportiva e culturale che diffonde e sostiene attività sportive e ludico-ricreative nelle province di Frosinone e Roma. L'idea principe che alimenta ogni suo progetto «trova la massima espressione in tutte quelle attività a favore di bambini e ragazzi diversamente abili, grazie alle quali cerchiamo di diffondere l'idea di una cultura basata su valori di accettazione e inclusione».