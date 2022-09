È morta nella notte di domenica la donna rimasta ferita in un incidente che si è verificato sabato scorso sull'autostrada A1 nei pressi del casello di Valmontone, in direzione sud. Era ricoverata nell'ospedale San Camillo di Roma dove era stata trasportata subito dopo che la sua automobile, nella quale viaggiava da sola, si è ribaltata sulla corsia.

Secondo una prima ricostruzione, prima dello schianto il veicolo sarebbe entrato in collisione con un pullman. L'automobile della donna, una cinquantenne di origini lombarde, è finita al centro della carreggiata forse a seguito di una manovra tentata proprio per evitare l'autobus.

La polizia stradale, intervenuta sul posto insieme al personale sanitario del 118, ha effettuato i rilievi per accertare cause e dinamica dell'incidente. La donna, dopo il ribaltamento della sua macchina, è rimasta incastrata tra le lamiere della vettura. Sono stati i vigili del fuoco ad estrarla dall'abitacolo, era in gravi condizioni ma ancora viva.

Dopo i primi soccorsi per stabilizzarla, un elicottero è stato fatto atterrare sull'autostrada per trasferirla all'ospedale San Camillo di Roma in codice rosso. La polizia stradale ha ascoltato alcuni automobilisti in transito e sta verificando anche la possibilità che l'incidente sia stato ripreso dalle telecamere dell'autostrada.

Dopo l'incidente è stato chiuso tutto il tratto dell'A1 interessato e si sono registrate lunghe code di automobilisti, rimasti bloccati in attesa che venissero ultimate le operazioni di soccorso e di rimozione della macchina della vittima, andata completamente distrutta.

Solo pochi giorni fa, sempre sull'A1 e a pochi chilometri dell'incidente stradale di sabato, un altro automobilista ha perso la vita dopo essersi scontrato con un mezzo pesante.