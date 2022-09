L'Amministrazione Fallone rende noto che è possibile accedere al bonus trasporti per il 2022. «Il bonus del valore di 60 euro - si legge sul sito del Comune - è riconosciuto alle persone fisiche che nel 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro. Gli aventi diritto potranno ottenere il bonus accedendo al portale bonustrasporti.lavoro.gov.it del Ministero del Lavoro (tramite Spid o Cie), fornendo le dichiarazioni sostitutive di auto-certificazione e indicando l'importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista, nonchè il gestore del servizio di trasporto pubblico. Ciascun beneficiario potrà chiedere un "bonus trasporti" al mese, entro il 31 dicembre 2022 o fino all'esaurimento delle risorse».

Il bonus, fino a 60 euro, può essere utilizzato per l'acquisto di abbonamenti mensili, validi per più mesi o annuali; deve essere utilizzato, acquistando un abbonamento, entro il mese solare di emissione. L'abbonamento può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo. Il contributo, lo ricordiamo, può essere richiesto da persone fisiche con un reddito entro i 35mila euro. Si tratta di una misura introdotta dal Governo come sostegno al reddito e per il contrasto a un potenziale impoverimento, istituita con il "Decreto Aiuti" (articolo 35, Dl. n° 50 del 17 maggio 2022) e convertita con modificazioni in Legge n° 91 del 15 luglio 2022.

L'iniziativa, realizzata di concerto con Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, rappresenta un incentivo alla promozione di questa mobilità e un aiuto concreto per lavoratori e studenti. Il bonus è nominativo ed è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento (annuale, mensile o relativo a più mensilità) per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale; i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Restano esclusi i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.