Grandissima partecipazione di pubblico al Trekking notturno, che si è snodato tra le bellezze e i misteri della città.

La soddisfazione del consigliere delegato al Turismo Pasquale Bronzi è tangibile: «Erano presenti tantissime persone - dice - Ne abbiamo registrate 472 che mi hanno contattato anche da Comuni come Cisterna, Alatri, Anagni, Ferentino, Frascati Fossanova e altri. Finalmente Ceccano sta ricevendo dal punto di vista della promozione turistica quello che merita, con un centro storico da mettere in vetrina in modo da farlo conoscere in provincia e nel Lazio. Il trekking notturno di ieri sera (venerdì, ndr) dopo quello di inizio estate dalla chiesa di Santa Maria al Castello dei Vonti prosegue. Il mio progetto - spiega Bronzi - è organizzaee un trekking naturalistico da Fontana del Gatto al Monte Siserno. Infatti con alcuni responsabili del Cai locale stiamo preparando il sentiero in modo da renderlo accessibile quanto prima. Le persone interessate alle escursioni su Monte Siserno sicuramente vorranno conoscere anche le bellezze del centro storico e il Castello dei Conti. Quindi il turismo in città può crescere. Una grande mano ci sarà data dal progetto regionale vinto "Lathium Terra Benedicta" e tra poco cominceremo a raccogliere i frutti, ringrazio per la disponibilità i ricercatori presenti Mario Tiberia e Stefania di Benedetto e l'avvocato Stefano Gizzi. Annaluce liburdi ieri sera non era presente per un problema. Dunque, un altro passo dell'Amministrazione Caligiore per mettere in evidenza la città. Ringrazio il sindaco è tutti gli amministratori per la piena collaborazione».

Alle parole di Bronzi si aggiungono quelle del delegato alla Cultura Alessio Patriarca: «Un grande successo per il trekking urbano. Circa 500 persone hanno accolto la nostra iniziativa con grande entusiasmo, non ci aspettavamo così tanta gente e per questo ne siamo davvero felici. La serata è la prosecuzione di un progetto che io portavo avanti da anni, accanto all'ex assessore Stefano Gizzi e che oggi posso sviluppare in prima persona, come delegato alla Cultura. Un ringraziamento va al sindaco Roberto Caligiore, ai ricercatori Mario Tiberia, Stefania di Benedetto che hanno accompagnato e spiegato in maniera eccellente la storia tra i vicoli di Ceccano. Un grazie va anche ad Annaluce Liburdi che ha dato una grandissima mano nell'organizzazione. Ci riteniamo più che soddisfatti insieme al consigliere Pasquale Bronzi. Puntiamo sempre a ottenere e superare questi numeri. Un grazie infine a Daniele Rovelli per le foto».