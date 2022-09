Torna ad Alatri il premio Expo d'arte, giunto all'edizione numero 26, che quest'anno si svolgerà all'interno del chiostro di San Francesco e del museo storico-archeologico Gottifredo. Oggi alle 17.30 l'inaugurazione. La manifestazione è aperta ad ogni forma d'arte (pittura, scultura, ceramica, installazioni) dedicata al tema "Start".

«In arte - spiegano gli organizzatori - la parola "inizio" può rappresentare la rinascita, una sorta di rigenerazione o riconquista di quei spazi naturali, sociali di cui l'uomo ha un bisogno vitale. Ma "start" può anche rappresentare un periodo sospeso come quello, per esempio, vissuto in questi anni, come una presa di coscienza di questo tempo e di come esso abbia modificato le nostre coscienze». Previsto l'assegnazione di tre premi in denaro: 400 euro il per primo classificato, 300 al secondo e 200 per il terzo.