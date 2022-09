Continua in modo incessante l'attività di controllo e contrasto al crimine svolta quotidianamente dai carabinieri della stazione di Amaseno.

Nei giorni scorsi è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria un giovane del posto per il possesso di diverse piante di marijuana in casa, troppe per essere destinate al consumo personale, secondo i militari che hanno provveduto a fermare il ragazzo.

Quindi, una lotta senza sosta allo spaccio di stupefacenti sul territorio, dopo che nello scorso mese di giugno sempre i carabinieri della locale stazione avevano effettuato un arresto per detenzione e spaccio di cocaina. Operazioni delicate, frutto di accurate indagini e monitoraggio continuo del territorio.

Sempre in questi giorni, i militari hanno effettuato una lunga serie di controlli su alcune auto, che hanno confermato la presenza di irregolarità. È stato scoperto un giro di compravendita di veicoli contraffatti, e quindi posti sotto sequestro, con gravi danni per i proprietari che dovranno rispondere anche essi dell'acquisto troppo superficiale di beni dai prezzi allettanti. Si tratta di una quindicina di vetture, alcune di grossa cilindrata e di marchi prestigiosi; ma anche mezzi da lavoro, in particolare furgoni. Le indagini sono ancora in corso e i militari dell'Arma le stanno conducendo insieme alla Polizia.

Una vasta operazione che certamente porterà a nuovi sviluppi. I carabinieri di Amaseno, comunque, sono stati impegnati anche in interventi "minori" per assicurare il decoro e la tranquillità dei residenti, soprattutto nel centro storico. Si tratta, nel caso specifico, di piccole liti condominiali, ma anche di atti vandalici, come nel caso di uomo che ha deciso di imbrattare muri e arredi di un edificio con vernici e piante secche, suscitando non poche preoccupazioni negli altri residenti. Sebbene alla base del suo gesto ci fosse sicuramente una condizione personale di disagio, la situazione è stata riportata presto alla normalità grazie al prezioso contributo degli uomini in servizio nella stazione carabinieri di Amaseno.