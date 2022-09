Tragedia nei campi, nella tarda serata di ieri in località Le Coste, in una vasta area ai confini tra Sgurgola e Ferentino, dove un uomo alla guida del suo trattore è morto per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri che sono intervenuti sul posto insieme agli operatori sanitari del 118.

I soccorsi sono stati inutili, perché Benito Maliziola, cinquantanovenne di Ferentino, è morto a causa delle gravissime ferite riportate.

Tutta da ricostruire la dinamica dell'incidente, avvenuto in una zona di campagna particolarmente impervia che si trova anche a poca distanza dall'abitazione dove Maliziola, un poliziotto in pensione, viveva con la famiglia.

Il dramma si è consumato intorno all'ora di cena, con il trattore che si sarebbe ribaltato all'improvviso travolgendo l'uomo, evidentemente impegnato in lavori di campagna prima di fermarsi, visto che stava terminando la giornata, per tornare a casa.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi dell'incidente per verificare le cause e l'esatta dinamica dei fatti a seguito dei quali il ferentinate ha perso la vita.

Una tragedia nei campi, come purtroppo spesso ne accadono, che ha scosso la comunità di Ferentino e quanti conoscevano Benito Maliziola, molto noto anche per il suo lavoro di poliziotto e apprezzato per il suo carattere gioviale. Da quando era in pensione, Maliziola trascorreva gran parte del suo tempo in campagna e negli ultimi giorni aveva svolto numerosi lavori.

Nella giornata di ieri aveva utilizzato il trattore, che guidava sempre con prudenza. Saranno le indagini a spiegare cosa è successo e perché.