È durato un solo giorno l'effetto casi sotto i 200 giornalieri. Ieri, infatti, si è registrato un lieve incremento dei contagiati al Covid-19, da 192 a 209, anche oltre il dato dell'ultimo sabato di agosto. E, infatti, si ha una lieve risalita anche dell'incidenza per 100.000 abitanti come del tasso di positività. Resta stabile il numero dei ricoverati, mentre non si registrano decessi.

La giornata

Come accaduto anche venerdì è Frosinone il centro con il maggior incremento di positivi con 25 (dai 15 del 2 settembre). A seguire Cassino con 22, Monte San Giovanni Campano con 12, Ceccano con 10. Sotto la doppia cifra ci sono Veroli a 7, Alatri, Arpino, Boville Ernica, Giuliano di Roma e Vallecorsa a 6, Ferentino, Isola del Liri e Sora a 5, Atina, Campoli Appennino, Castro dei Volsci, Ceprano, Pontecorvo e Supino a 4, Castelliri, Castrocielo, Cervaro, Pescosolido e Villa Santa Lucia 3, Alvito Arce, Casalattico, Casalvieri, Fiuggi, Fumone, Galllinaro, Pico, Piedimonte San Germano, Piglio, San Donato Val di Comino, Settefrati e Vallerotonda a 2, Amaseno, Anagni, Arnara, Ausonia, Broccostella, Colfelice, Coreno Ausonio, Esperia, Fontana Liri, Morolo, Pastena, Patrica, Pignataro Interamna, Pofi, Ripi, Rocca d' Arce, San Vittore del Lazio, Sant'Elia Fiumerapido, Santopadre, Torrice, Trivigliano e Villa Latina con un solo caso registrato.

L'andamento

La settimana che va a concludersi quest'oggi viaggia a 1.188 positivi per una media di 198 ogni 24 ore.

Sarebbe la prima a chiudersi sotto la media dei 200 giornalieri dal periodo 6-12 giugno che ha avuto 1.021 casi alla media di 145,86. I contagi tornano, pertanto, a scendere dopo che la passata settimana aveva registrato una ripresa. Anche se in quel caso, nel confronto, pesano i pochi casi del post ferragosto.

Negli ultimi sette giorni, in provincia di Frosinone, si hanno 1.408 nuove diagnosi di Covid-19 alla media di 201,14. L'altro sabato erano 1.511 a 215,86, ragion per cui la diminuzione è del 6,81%. Rispetto al periodo 14-20 agosto (1.540 e 220) il calo è dell'8,57%. Dal 13 agosto (1.719 e 245,57) a ieri la flessione è del 18,09%. Dalla prima settimana di agosto (2.382 a 340,29) la contrazione si attesta al 40,89%.

Settembre, dal canto suo, si apre con 623 contagiati a 207,66 di media. Agosto, invece, nello stesso lasso di tempo ne aveva contati 1.089 (media 363). la differenza è, quindi, di meno 42,79%. Nei primi tre giorni di luglio i casi erano 2.262 (754 di media). Da allora la diminuzione è del 72,45%. Nel confronto con giugno (250 a 83,33 di media) si ha, all'opposto, un aumento del 149,20%.

Gli indicatori

Seppur in modesta risalita, da 293,50 a 295,18, l'incidenza per 100.00 abitanti su base settimanale resta da quattro giorni a questa parte sotto la soglia dei 300. Ciò non si ripeteva dal 13 al 16 giugno, periodo nel quale oscillava da 213,63 a 271,07 e, dunque, in rialzo.

Da allora in poi l'incidenza ha valicato i 500 il 24 giugno, i 750 il 1° luglio, i 1.000 il 5 luglio fino ad arrivare a un picco di 1.233,12 il 13 luglio. Da quel momento, pur all'inizio con qualche alto e basso, è iniziata una veloce picchiata verso il basso.

Dall'ultimo giorno oltre i mille d'incidenza, il 23 luglio, si sono avuti prima 21 ribassi in 22 giorni e poi 11 in 20 giorni. Il che dimostra che la fase di diminuzione dei contagi ha subito un rallentamento.

Il tasso di positività marcia sempre su alti e bassi. Il 1° settembre era al 20,42%, l'indomani al 17,63% e ieri al 18,72%. La media della settimana si attesta così al 17,22%, comunque meno del 19,70% dato finale della passata settimana e del 18,77% di quella prima ancora. Tra l'8 e il 14 agosto, invece, il tasso si era fermato al 15,20%.

I ricoverati e i guariti

La persone ricoverate risultate positive al Covid sono 33 come il giorno prima. Una in più rispetto a come il mese è iniziato.

Va, però, aggiunto che il 3 agosto i ricoverati erano molti di più: 79, anche se il 3 luglio erano 24 e il 3 giugno 25.

I nuovi guariti sono 272, un numero che continua a essere maggiore dei nuovi positivi ormai dal 24 agosto. In questa settimana i negativizzati sono arrivati a quota 1.557 contro i 1.838 con i quali si era chiusa la precedente e i 2.360 del periodo 15-21 agosto.

I tamponi

I test eseguiti per scoprire eventuali positività ammontano a 1.116 quinta giornata consecutiva sopra i mille anche se, al massimo, si è raggiunto i 1.997 di martedì. E, infatti, i tamponi da lunedì a sabato sono 6.912 contro i 7.709 della settimana passata e i 7.608 di quella prima ancora. Con questi numeri l'attuale rischia di tornare sopra gli 8.000 come non accade dai 10.810 del periodo pre ferragostano.

Il bollettino del Lazio

Nel Lazio su 2.882 tamponi molecolari e 9.294 tamponi antigenici per un totale di 12.176 tamponi - informa l'assessore Alessio D'Amato - si registrano 1.443 nuovi casi positivi (+25 in un giorno) con appena un decesso (-2). Si contano 506 ricoverati (-2), 39 pazienti nelle terapie intensive (0) e 4.241 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'11,8%.