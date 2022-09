Una benefica pioggia di euro per mettere in sicurezza l'ospedale Santissima Trinità. Si tratta di 25 milioni destinati alle opere di completamento per la ristrutturazione e l'adeguamento del nosocomio. E nel piano degli investimenti regionale ci sono anche 3 milioni per la radiologia interventistica dello Spaziani di Frosinone.

Non è il primo annuncio del genere per l'ospedale sorano, ma stavolta pare che l'operazione sia davvero in partenza. Da tempo al Santissima Trinità si attendono interventi per una profonda ristrutturazione degli ambienti e la loro messa in sicurezza. Qualche anno fa si parlò di realizzare un nuovo ospedale, poi si ritenne più ragionevole investire sull'ammodernamento di quello esistente.

Ieri mattina la Regione Lazio ha presentato il piano di investimenti per l'edilizia sanitaria, piano da oltre 400 milioni di euro. Nello specifico, si tratta del completamento della quarta fase del "Piano decennale in materia di investimenti in edilizia sanitaria ex art. 20 (Legge 67/88)", per un totale di 414.215.655 euro. Il piano riguarda tutto il territorio regionale, Roma e province comprese.

Il capogruppo M5s alla Regione Lazio e vice presidente della commissione sanità, il sorano Loreto Marcelli, lo definisce «un importantissimo investimento che consentirà al nosocomio della nostra città di rinnovarsi grazie a nuovi interventi. Non era scontato. Per niente. E non è stato facile. Un impegno durato mesi di intenso lavoro». A fargli eco il consigliere del Pd Mauro Buschini: «Un risultato importante per il nostro territorio nell'ambito degli investimenti in edilizia sanitaria annunciati dall'assessore Alessio D'Amato. Nell'ambito dei 415 milioni, infatti, ci sono 25 milioni di euro per l'ospedale di Sora, il completamento del finanziamento delle case di comunità non finanziate dal Pnrr e la messa in sicurezza di altre strutture. Quello di ieri è un altro risultato che arriva dopo anni di risanamento e investimenti. C'è ancora molto da fare, ma è fuor di dubbio che la sanità di oggi nel nostro territorio non versa nelle condizioni di dieci anni fa».