Oggi l'ultimo saluto a Giuseppe Mignardi. I funerali dell'ex amministratore di Veroli si terranno nel pomeriggio alle 15 presso la concattedrale di Sant'Andrea. La salma sarà accompagnata nel duomo verolano per il commiato dalla città e dalla comunità che in questi giorni si è stretta nel dolore per questa triste scomparsa.

Giuseppe Mignardi è stato rinvenuto senza vita nella mattinata di martedì 30 agosto. Da giorni lui e il figlio si erano resi irreperibili anche telefonicamente rendendo necessario così l'intervento delle forze dell'ordine per assicurare lo stato dei due uomini.

Giunti sul posto, a vigili, carabinieri e assistenti sociali non è stata aperta la porta spontaneamente dal ragazzo, per questo l'arrivo dei vigili del fuoco che hanno eseguito l'accesso forzato in casa. Per l'uomo, classe 1935, non c'era più nulla da fare se non l'accertamento del decesso da parte del medico legale e il trasferimento presso l'obitorio di Frosinone.

Giuseppe Mignardi, rimasto vedovo solo qualche mese addietro, si era trasferito a due passi dal centro storico assieme al figlio proprio dopo la scomparsa della moglie. Per oltre 40 anni, ha partecipato attivamente alla vita politica della sua cittadina, spendendosi per tutta la comunità verolana.

Tanti gli incarichi da lui ricoperti negli anni: tra il 1981 e il 1983 è stato sindaco, mentre nel corso del primo mandato D'Onorio assessore ai servizi sociali, riservando alle fasce in difficoltà un'attenzione particolare promuovendo azioni mirate e di sostegno. La sua carriera politica si è conclusa con il primo quinquennio Cretaro, rivestendo la carica di presidente del consiglio comunale. Appresa la notizia della scomparsa, sui social tanti i messaggi di profondo cordoglio per la scomparsa di un uomo distintosi per la sua integrità e disponibilità. Al dispiacere dell'intera comunità si sono uniti numerosi amministratori, sindaco in primis e il coordinatore del Psi Lazio, partito in cui Mignardi aveva militato per oltre 25 anni.