Tasso di positività al 17,63%: i nuovi contagi sono stati 192, su 1.089 tamponi processati. Registrati 247 guariti. Curva nel plateau. Siamo nella settimana numero 131 dall'inizio della pandemia in provincia di Frosinone. Dal primo caso del due marzo 2020 sono trascorsi 915 giorni.

La giornata

Ieri sono stati registrati 15 contagi a Frosinone, 14 a Boville Ernica, 14 a Ferentino, 12 a Sora, 11 ad Alatri, 10 a Cassino, 10 a Ceccano, 8 a Ripi, 6 ad Arpino, 6 a Fiuggi, 6 a Monte San Giovanni Campano, 6 a Piglio, 6 Pofi, 5 a Paliano, 4 a Cervaro, 4 a Veroli, 3 a Belmonte Castello, 3 a Castelliri, 3 a Fontechiari, 3 a Isola del Liri, 3 a Patrica. Quindi 2 casi nei seguenti Comuni: Amaseno, Anagni, Atina, Broccostella, Casalvieri, Pastena, Picinisco, Pontecorvo, Torrice. Infine, 1 contagio in ognuno di questi paesi: Alvito, Campoli Appennino, Casalattico, Castrocielo, Colfelice, Fontana Liri, Fumone, Guarcino, Pico, Piedimonte San Germano, Posta Fibreno, Roccasecca, San Giorgio a Liri, Sant'Apollinare, Santopadre, Sgurgola, Strangolagalli, Torre Cajetani, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vico nel Lazio, Villa Santo Stefano.

Il trend

Nella settimana numero 131 l'andamento è stato il seguente: 37 casi il ventinove agosto, 320 il trenta, 208 il trentuno, 222 il primo settembre, 192 il due. Per un totale di 979 e una media di 195,8 al giorno. Nella 130 era andata in questo modo: 56 contagi il ventidue agosto, 371 il ventitré, 235 il ventiquattro, 221 il venticinque, 209 il ventisei, 201 il ventisette, 220 il ventotto. In tutto 1.513, per una media quotidiana di 216,14. La settimana 129: 67 casi il quindici agosto, 42 il sedici, 371 il diciassette, 290 il diciotto, 249 il diciannove, 244 il venti, 218 il ventuno. Per un totale di 1.411 e una media di 211 al giorno. L'andamento della settimana 128: 42 nuovi contagi l'otto agosto, 422 il nove, 267 il dieci, 254 l'undici, 262 il dodici, 165 il tredici, 277 il quattordici. Per un totale di 1.689 e una media quotidiana di 241,28. La precedente settimana (127) era andata in questo modo: 101 casi il primo agosto, 576 il due, 412 il tre, 322 il quattro, 340 il cinque, 261 il sei, 307 il sette. In tutto 2.319 contagi: media di 331,28 ogni ventiquattro ore. Quindi la 126: 94 casi il venticinque luglio, 825 il ventisei, 484 il ventisette, 454 il ventotto, 416 il ventinove, 389 il trenta, 370 il trentuno. Per un totale di 3.032 nuovi contagi e una media giornaliera di 433,14.

La situazione

A settembre 414 contagi in due giorni, per una media di 207 ogni ventiquattro ore. E zero decessi.

Ad agosto 2022 si sono registrati 7.387 contagi: una media di 238,29 ogni ventiquattro ore. I decessi sono stati 10. A luglio 21.396 contagi. Per una media di 690,19 ogni ventiquattro ore. E 25 decessi. A giugno ci sono stati 8.253 casi (275,1 al giorno di media) e 7 decessi. A maggio 7.729 contagi e 26 decessi. Ad aprile 16.792 casi, per una media quotidiana di 559,73. E 39 decessi. A marzo i contagi sono stati 19.753 (media di 637,19 ogni ventiquattro ore) e le vittime 41. Nel mese di febbraio ci sono stati 15.662 casi, per una media di 559,35 al giorno. Le vittime per Covid sono state 31. Mentre a gennaio 2022 i contagi sono stati 24.749 (media di 798,35 al giorno). E 44 decessi. Nel 2022 i contagi sono arrivati a quota 121.665. I decessi 223. Nel 2021 i contagi sono stati 28.446 e i decessi 433. Nel 2020 14.682 casi e 266 vittime. In due anni (2020 e 2021) 43.128 contagi. In poco più di otto mesi del 2022 i nuovi casi sono stati 121.665. La causa è l'alta contagiosità della variante Omicron 5. L'incidenza di nuovi casi settimanali ogni 100.000 abitanti è a quota 293,50. Diminuiscono gli attualmente positivi, che ora sono 2.789, dei quali 2.756 in isolamento domiciliare e 33 ricoverati in ospedale. Il 29 luglio erano 7.561: 7.480 in isolamento domiciliare e 81 ricoverati in ospedale. Il miglioramento è evidente.

Il bollettino

Ieri nel Lazio 1.418 nuovi casi positivi (-280) e 3 decessi (-4). Il tasso di positività è al 9,5%. Scende l'incidenza settimanale a livello nazionale dei casi di Covid-19: è pari a 243 ogni 100.000 abitanti (periodo 26 agosto-1 settembre) contro 277 ogni 100.000 abitanti della settimana precedente (19-25 agosto). L'indice di trasmissibilità, nel periodo 10-23 agosto 2022, è pari a 0,81, in leggera crescita rispetto alla settimana precedente quando era stato 0,74. I dati emergono dal monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute. Contemporaneamente si allenta la pressione sugli ospedali e scende il numero dei pazienti Covid ricoverati nei reparti ordinari e nelle terapie intensive. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 2,1%, contro il 2,4% del 25 agosto. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 7,7% rispetto al 9,4% della settimana precedente.