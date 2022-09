Incidente tra un'auto e uno scooter. L'impatto è avvenuto nel pomeriggio, in via Anime sante, dove il mezzo a due ruote si è scontrato con la vettura. Sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118 di Frosinone che a loro volta hanno allertato un'eliambulanza che ha trasportato il ferito in un ospedale della capitale. Il giovane avrebbe riportato alcune fratture e non sarebbe in pericolo di vita. Al lavoro anche i carabinieri per tutti i rilievi di rito.