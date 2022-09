Nonostante le variabili legate ai materiali sembra che il sabato lavorativo di domani resti abbastanza certo. Troppi i recuperi prefestivi saltati nei mesi scorsi, tanto da indurre a pensare che la stessa sorte possa toccare ai sabati lavorativi annunciati per il mese di settembre. E, invece, ieri Stellantis «ha informato che, per la giornata del 3 settembre tutti i servizi basilari, mensa e corse Cotral, verranno effettuati».

Dunque, nessun disagio come paventato in passato al solo pensiero di varcare i cancelli nella giornata pre domenicale. Stavolta è tutto organizzato a puntino. L'ambizione di Stellantis è quella di piazzare più suv Grecale possibili sul mercato recuperando i gap dell'avvio della produzione e riducendo i tempi di attesa nella consegna dei modelli già ordinati in Italia e in Europa. Poi la scommessa automobilistica si sposterà sul Grecale elettrico, a inizio 2023, e - ancor prima - sulla nuova versione della Giulia per metà novembre.