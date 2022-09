I locali dell'ex Centro polivalente e già mattatoio comunale, situati lungo viale Alfonso Bartoli, diventeranno la sede del Centro sociale anziani. Tutto questo dopo che il Centro diurno "Luca Malancona" ha traslocato a Villa Gasbarra, sita invece in viale Guglielmo Marconi.

La giunta Pompeo ha già dato mandato all'Ufficio tecnico di effettuare le verifiche di agibilità e idoneità per poter accogliere i nuovi ospiti. I locali in questione sono stati dati in consegna all'associazione di promozione sociale "Stare Insieme Aps". Un passaggio questo da concretizzare, o molto probabilmente già realtà all'esito positivo delle verifiche.

Il Centro sociale anziani si rifà al piano regionale denominato "Prendersi cura, un bene comune", il quale prevede tra i suoi obiettivi: il miglioramento dei servizi e degli interventi, elevando i servizi sociosanitari per l'infanzia e per gli anziani; il potenziamento dei servizi per gli anziani, in quanto l'ottica generale del piano è il mantenere il più possibile le persone nel proprio contesto di vita, favorendo il mantenimento in particolare dell'ambito sociale e affettivo; l'offerta concreta di opportunità alle persone vulnerabili, tra le quali gli anziani, incentivando le attività di aggregazione, anche attraverso associazioni impegnate con gli anziani e valorizzando aree dismesse da adibire a centro sociale.

Pertanto, l'affidamento va a un'associazione di promozione sociale, che ha il centro anziani come oggetto esclusivo. L'affidamento dell'Amministrazione civica a un'associazione di promozione sociale, che abbia le caratteristiche e rispetti i requisiti delle linee guida, ha premiato la "Stare Insieme Aps".