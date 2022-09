«Ricordare la figura del compagno Maurizio Federico non è facile perché è venuta a mancare per me una persona dotata di un profondo intuito politico nonché di immensa cultura». Ricorda così Maurizio Federico, recentemente scomparso, Oreste Della Posta, segretario regionale del Pci.

Che scrive: «Ci siamo conosciuti al congresso provinciale del Pci a Frosinone nel 1981 e da quel giorno nacque un sodalizio politico che negli anni non si è mai interrotto. Al congresso di Rimini il 5 febbraio 1991 75 delegati diedero vita al movimento per la Rifondazione Comunista e tra questi c'eravamo io e Maurizio. Solo pochi giorni dopo, si tenne il 10 febbraio a Roma la prima assemblea nazionale e la partecipazione dei compagni della provincia di Frosinone fu organizzata scrupolosamente dal compagno Maurizio. Al primo congresso provinciale di Rifondazione Comunista Maurizio Federico fu eletto segretario. Fu, inoltre, assessore regionale all'agricoltura dal 1995 al 2000. Nel corso degli anni l'impegno politico di Federico non si è mai arrestato, fino ad arrivare a candidarsi alle elezioni del 25 settembre come capolista del Pci al Senato. Con lui scompare un grande ricercatore storico che con i suoi saggi ha arricchito il patrimonio culturale della provincia. Con lui scompare un comunista convinto, iscritto al partito dal 1959».