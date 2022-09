È dal 12 giugno che i contagi in mezzo alla settimana (lunedì escluso per il modesto numero di tamponi processati) non scendono sotto i 200. E la giornata di ieri non ha fatto eccezione: 222 i nuovi casi, 14 in più in 24 ore e 1 in più rispetto al precedente giovedì. E così rimangono stabili l'incidenza per 100.000 abitanti e la media settimanale. Salto in avanti del tasso di positività che supera il 20% e del numero dei ricoverati, salito a 32. Sono 268 i negativizzati, senza decessi.

La giornata

Il mese inizia con 21 contagi a Frosinone, 12 a Sora, 11 ad Anagni e Cassino, 10 ad Alatri e Pontecorvo, 9 a Isola del Liri, 8 a Ceccano e Ripi, 7 ad Arpino, 6 a Ceprano, Piedimonte San Germano e Veroli, 5 a Campoli Appennino e Fiuggi, 4 a Castro dei Volsci, Ferentino, Pescosolido, Pofi e Settefrati, 3 ad Amaseno, Boville Ernica, Casalvieri, Colfelice, Coreno Ausonio, Gallinaro, San Donato Val di Comino, Santopadre e Torrice, 2 ad Ausonia, Fontechiari, Giuliano di Roma, Monte San Giovanni Campano, Pastena, Pico, Roccasecca, san Vittore del Lazio e Vallecorsa, 1 ad Acuto, Alvito, Arce, Arnara, Atina, Broccostella, Castelliri, Cervaro, Colle San Magno, Fontana Liri, Fumone, Guarcino, Morolo, Pignataro Interamna, Rocca d'Arce, Sant'Elia Fiumerapido, Supino, Vicalvi, Villa Santa Lucia e Viticuso.

Intanto, sono stati comunicati ieri dalla Asl i numeri corretti dei contagi comune per comune del 31 agosto (il dato dell'altro ieri non era stato fornito per un problema tecnico). Tra questi si segnalano 20 casi a Frosinone, 13 a Ceccano, 12 a Ferentino, 10 ad Anagni e Cassino, 9 a Isola del Liri e Monte San Giovanni Campano, 8 ad Arpino e via via tutti gli altri. Ad agosto, i casi sono stati 7.567 di cui 612 nel capoluogo, 479 a Cassino, 399 a Ceccano, 389 ad Alatri, 361 a Ferentino, 353 ad Anagni, 344 a Veroli, 243 a Sora, 228 a Monte San Giovanni Campano, 192 a Ceprano, 182 ad Arpino, 178 a Isola del Liri, 142 a Boville Ernica e a Paliano, 125 a Fiuggi, 124 a Roccasecca, 117 ad Amaseno, 116 a Pontecorvo, 101 a Castro dei Volsci tra coloro in tripla cifra.

Il trend

La settimana segna 787 positivi alla media di 196,75. Finisse così sarebbe la prima sotto i 200 dai 145,86 del periodo 6-12 giugno. Negli ultimi sette giorni si registrano 1.417 nuove diagnosi alla media di 202,43. Rispetto al passato giovedì (1.594 il totale e 227,71 la media) si ha una flessione dell'11,10%. A due settimane (1.474 e 210,57) la contrazione è del 3,86%. A ventuno giorni (1.893 e 270,43) è in calo del 25,14%.

Gli indicatori

L'incidenza per 100.000 abitanti rimane stabile, da 296,86 a 297,06. Se non altro, è la seconda volta di fila sotto i 300, cosa che non capitava dal 15 e 16 giugno. Giovedì scorso l'incidenza era a 334,17 e il 18 agosto a 309,01.

Il tasso di positività nelle ultime 24 ore cresce dal 15,02% al 20,42% portando così la media settimanale al 16,74%, comunque al di sotto dei livelli della precedente settimana, archiviata al 19,70%. La cifra di ieri è la più elevata dopo il 23,63% del 23 agosto.

I ricoverati e i guariti

Il dato dei ricoveri per Covid presenta una ripresa verso l'alto con 32, dai 26 del precedente bollettino. Il massimo dell'ultimo periodo è rappresentato dai 37 ricoverati del 24 agosto. Sul versante dei guariti se ne registrano altri 268 con il totale da lunedì salito a 1.038. Dal 22 al 28 agosto i negativizzati sono stati 1.838, il minimo dai 1.378 avuti dal 20 al 26 giugno.

I tamponi

Sono 1.087 i nuovi test eseguiti. In questo caso si tratta di un numero più basso sia rispetto alle 24 ore precedenti che al passato giovedì.

Il bollettino del Lazio

Su 14.971 tamponi nel Lazio sono 1.698 i nuovi casi (+59) e 7 i decessi (+1), 527 i ricoverati (-11), 41 le terapie intensive (-2) e 6.326 i guariti. Il tasso è all'11,3%. L'assessore Alessio D'Amato segnala che «rallenta la discesa del numero dei casi complessivi su base settimanale (+2%), con lieve aumento dell'incidenza a 211 per 100.000 abitanti (era 206 la settimana precedente). In lieve rialzo anche l'Rt a 1.