Torna la voglia di sorridere e di stare insieme. Inizia la 46esima edizione delle Olimpiadi Victoria. Questa sera è tornata la "fiamma olimpica" a Madonna della Neve. In prima fila padre Adelmo Scaccia ideatore dal 1971 dei "giochi olimpici". Dopo due anni di stop i bambini non vedono l'ora di scendere in campo. Inizia ufficialmente la gara.