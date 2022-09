L'era post Covid ha restituito a Ferentino spettacoli, divertimento e il sorriso. La città, dopo oltre tre anni, insolitamente ad agosto, ha potuto festeggiare di nuovo il proprio patrono Sant'Ambrogio con un autentico bagno di folla ed ora sarà la volta di "Ferentino è", rassegna che manca ugualmente da oltre tre anni. Martedì il sindaco Antonio Pompeo ha presentato il cartellone degli eventi che toccheranno buona parte della città, dal centro alle periferie. È previsto il gran pienone e per questo motivo è stato istituito il servizio navette gratuito con 3 linee urbane (10 e 11 settembre).

Si parte sabato 3 settembre. Il centro storico si trasformerà, dalle 18, in un grande villaggio sportivo da viale Marconi a piazza Matteotti: dimostrazioni, spettacoli e gare di varie discipline sportive. A seguire (21.30) Gran galà dello sport, serata con ospiti speciali in piazza Matteotti, dedicata alle discipline sportive e ai benefici che hanno sulla società civile. Dal 7 settembre si entrerà nel vivo dell'attesa rassegna 2022 che quest'anno offre un programma ricco di spettacoli coinvolgenti, fino al tradizionale Palio. Tanti gli ospiti: Uccio De Santis, Alberto Farina, Gianluca Fubelli, Andrea Perroni, Paolo Caiazzo.

Il 9 (21.30) in piazza Matteotti, tributo ad Adriano Celentano con "Il re degli ignoranti"; alle 22.30, in località Rotonda, esibizione de Il clan del Santa Cecilia, a seguire Dj Set. Il 10 Umberto Tozzi in concerto, in piazza Matteotti alle 21.30, con il suo Gloria Forever Tour; mentre Shade si esibirà alla Rotonda (23.30); tra gli ospiti David Semola Dj e Giordano Galano from Ibiza (Rotonda 22.30). L'11 Palio e Giostra dell'anello al Vascello.