In piazza Innocenzo III, ad Anagni, si è svolta la finale del concorso "Miss Ciociaria 2022". La fascia è andata alla sorana Flavia Canciani, mentre Annaliza Bontoi, studentessa anagnina, si è aggiudicata il titolo di Miss Anagni 2022. In giuria il fotografo Roberto Barillari e l'attrice ed ex miss Italia Nadia Bengala. Evento coordinato da Marco Franceschetti.