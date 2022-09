Violento impatto nella zona industriale di Sora tra una Citroen e un pullman del Cotral. L'incidente, sotto una pioggia battente, si è verificato nel pomeriggio di oggi a Sora a un incrocio di via Villa Carrara. Ad avere la peggio una donna di anni quaranta che era alla guida dell'utilitaria. Sul posto la macchina dei soccorsi. La donna, di San Donato Valle di Comino trasferita al nosocomio sorano in codice rosso per trauma cranico, era cosciente durante le manovre di soccorso. Il traffico ha subito rallentamenti.