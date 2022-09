Le persone risultate positive a test diagnostico molecolare o antigenico per Sars-Cov-2, sono sottoposte alla misura dell'isolamento. Lo comunica in una nota la Asl di Frosinone. Per i casi sintomatici da almeno 2 giorni l'isolamento può terminare dopo 5 giorni con tampone molecolare o antigenico negativo, eseguito al termine del periodo di isolamento stesso.

Per i casi di positività persistente, invece, l'isolamento si può interrompere al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dell'effettuazione del test. Per i casi di contatto stretto, restano vigenti le indicazioni contenute nella circolare n.19680 del 30/03/2022 "Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso Covid-19" che prevede: l'isolamento per le persone positive: valgono le disposizioni della circolare n. 60136 del 30/12/2021 ovvero in sintesi isolamento di 10 giorni, che vengono ridotti a 7 per persone con dose booster o ciclo vaccinale da meno di 120 giorni "purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo".

Quarantena in caso di contatti stretti: autosorveglianza, ovvero Ffp2 al chiuso e con assembramenti per 10 giorni, tampone ai primi sintomi o comunque al quinto giorno dal contatto; operatori sanitari tamponi quotidiani fino al quinto giorno.