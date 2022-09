La quarta dose stenta a decollare. Con l'autunno alle porte e la ripresa di tutte le attività, dopo le ferie estive, l'Asl di Frosinone torna a sollecitare la popolazione alla vaccinazione. Lo fa nei confronti di over 60 e pazienti fragili perché si decidano a effettuare la quarta dose, ma anche nei confronti delle altre fasce di età che non hanno ancora completato il ciclo con la dose booster.

A livello di numeri gli assistiti della Asl di Frosinone con la quarta dose sono 17.279. Ha la quarta dose il 20,35% degli over 80 il 16,92% degli ultra novantenni e il 10,42% dei sessantenni. Sotto l'uno per cento le altre fasce della popolazione.

Quanto alla dose booster, in Ciociaria sono coperti due assistiti su tre. Oltre l'80% ci sono settantenni (84,82%) e sessantenni (81,32%), poco sotto gli ottantenni (79,94%). A scendere ha fatto la dose booster il 71,58% dei cinquantenni, il 69,49% dei ragazzi tra i 16 e i 19 anni, il 67,45% dei quarantenni, il 61,96% dei trentenni, il 61,30% dei ventenni e il 44,76% nella fascia 12-15 anni.

Ha avuto la doppia dose il 77,63% della popolazione. Tra questi i bambini tra i 5 e gli 11 anni sono il 46,36% e i ragazzi tra i 12 e i 15 anni il 93,34%.