C'è voluta tutta la pazienza ed abilità dei Carabinieri della stazione di Scauri, per scongiurare un tentativo di suicidio che una trentacinquenne di origini romene stava mettendo in atto. Un tentativo che poi è fallito proprio grazie all'intervento degli uomini dell'Arma, che l'altra sera erano di pattuglia sul lungomare di Scauri. L'episodio si è verificato sulla spiaggia di Scauri, all'altezza del campo sportivo Pirae, dove si trovavano moglie e marito.

Questi ultimi due hanno avuto una discussione molto accesa, tanto che la donna, in evidente stato di alterazione psico-fisica, si è diretta verso il mare, con l'intento di suicidarsi. Sul posto intervenivano i Carabinieri della stazione di Scauri che, una volta venuti a conoscenza dei fatti, cercavano di convincere la donna a uscire dall'acqua. Iniziava una negoziazione con i militari scauresi che invitavano la donna ad uscire, ma ogni tentativo si rivelava vano.

Anzi come i Carabinieri cercavano di avvicinarsi lei si rituffava in acqua; dopo una lunga trattativa i militari sono riusciti a dissuadere la donna dal compiere l'insano gesto. Purtroppo non è la prima volta che la coppia è protagonista di episodi movimentati, in quanto già in passato le Forze dell'Ordine si sono dovute occupare dei due coniugi, spesso frequentanti la stazione ferroviaria di Minturno Scauri.