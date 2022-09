Altri 208 contagi in provincia di Frosinone. In sei degli ultimi otto giorni i positivi al Covid sono stati tra i 201 e i 235, a dimostrazione di una certa stabilizzazione. Negli ultimi sette giorni la media è di 202 casi giornalieri, in ulteriore decremento rispetto alla settimana precedente. Giù dunque l'incidenza per 100.000 abitanti, i ricoverati e il tasso di positività. Nessun deceduto, mentre agosto si chiude con 10 vittime e 7.567 contagiati, il mese del 2022 con il numero minimo. E ora la Asl di Frosinone spinge per la quarta dose (per over 60 e fragili) che, al momento registra 17.279 vaccinati contro i 302.609 che hanno fatto la dose booster.

La giornata

Ieri, per un problema tecnico, non è stato comunicato dalla Asl il bollettino puntuale con i contagi comune per comune in provincia di Frosinone.

L'andamento

Agosto termina a una media di 244,09 contagiati giornalieri per un complessivo di 7.567. Rispetto a luglio, archiviato a 21.393 e 690,09 di media la differenza (-65,68%) è notevole. Agosto è il mese del 2022 con il minor numero di casi, meglio anche dei 7.730 di maggio (media 249,35). Andando indietro nel tempo resta dicembre, 6.230 e 200,96, il mese con il minor numero di positivi nell'ultimo periodo.

L'andamento

La settimana sta viaggiando a una media di 188,33 casi, mentre negli ultimi sette giorni sono 1.416 alla media di 202,29. Rispetto ai sette giorni precedenti (1.663 il totale e 237,57 la media) si ha una diminuzione del 14,85%. Nel confronto a quattordici giorni (1.438 e 205,43) è meno 1,52%. Dal 10 agosto (1.961 e 280,14) a oggi il calo è del 27,79%. Dal 3 agosto (2.715 e 387,86) la flessione è decisamente più marcata, al 47,84%.

Gli indicatori

Scende sotto quota 300 l'incidenza per 100.000 abitanti su base settimanale. Ieri era a 296,86. Dal 17 giugno, dopo il 16 agosto (279,66) è solo la seconda volta sotto i 300. Martedì l'incidenza era a 302,52 mentre mercoledì scorso era a 348,64. Il 17 agosto, invece, era sugli stessi livelli, 301,47.

Il tasso di positività cala dal 16,02% al 15,02%. È la seconda volta in tre giorni che si attesta intorno al 15%, ma anche la seconda in venti giorni. La media della settimana scende così al 15,51% contro il 19,70%, dato di chiusura della passata settimana.

I ricoverati e i guariti

Il mese finisce a 26 ricoverati, cinque in meno rispetto al giorno precedente e 51 in meno dal 1° agosto.

I guariti sono invece 243, dato che porta a 770 nella settimana e a 13.707 il totale del mese. La settimana precedente aveva avuto 1.838 guariti. Agosto, tra l'altro, va in archivio con 2.857 isolati.

I tamponi

Segna un leggero rialzo il dato dei tamponi sulla scorsa settimana. Attualmente sono 3.620 con gli ultimi 1.384.

I decessi

Sono dieci le vittime del Covid nel mese di agosto. Ieri non ce ne sono state. A luglio, invece, erano stati 25 i decessi e 7 a giugno.

Il bollettino regionale

Ieri, su un totale di 13.136 tamponi processati, nel Lazio si sono registrati 1.639 nuovi casi (-723 rispetto a martedì) con 6 decessi (invariato). Si hanno 538 ricoverati (-20), 43 pazienti in terapia intensiva (-2) e 8.945 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,4%.