Grande successo della terza edizione della "Cena in Bianco", organizzata da Federica Giannicchi e Gabriele Mantua, con il patrocinio del Comune.

Hanno partecipato all'evento in tanti vestiti di bianco, e si sono organizzati con piatti in ceramica, cristalli e ottime pietanze per cenare nella piazza centrale che ha ospitato allestimenti spettacolari, curati nei minimi dettagli.

Soddisfatti gli organizzatori, in particolare la giovane Federica Giannicchi, che ha commentato: «La "Cena in Bianco 2022" è stata un evento voluto da tanti cittadini, quindi grazie innanzitutto a tutti coloro che hanno partecipato e hanno reso la nostra piazza bellissima ed elegante. Il momento che ha riguardato l'allestimento dei tavoli è stato quello che forse più mi ha emozionato di questo evento. Grazie a Gabriele Mantua, ovviamente, instancabile e sempre creativo; a tutti coloro che ci hanno aiutato fattivamente negli allestimenti, dal primo all'ultimo, e grazie all'Amministrazione comunale che ha voluto fortemente che questo appuntamento tornasse a farci divertire, sostenendoci con il suo patrocinio e la completa disponibilità, nelle persone dell'assessore Anna Letizia Celani e del vicesindaco Vincenzo Cacciarella.

Un grazie infine alla Protezione civile, agli scout e agli operai del comune, a Bal-dj per la musica (e non solo) e grazie ad Emilia Cedrone per le bellissime foto».

Dunque, una kermesse particolare che ha portato moltissimi cepranesi a cena nel grande ristorante della piazza. Una festa in bianco che ha spazzato via velocemente le ombre del Covid, ripristinando un clima di allegria e divertimento.