In casa nascondevano un chilo e mezzo di droga tra hashish e marijuana, sufficiente per confezionare circa seimila dosi da spacciare.

La scoperta è stata effettuata dai carabinieri della Stazione di Colleferro, che hanno quindi arrestato i proprietari dell'abitazione, una giovane coppia di coniugi del posto, di 29 e 33 anni.

Erano stati fermati dai carabinieri nel corso di un controllo del territorio mentre si trovavano in auto.

Verificato che a carico dell'uomo c'erano precedenti segnalazioni, i militari dell'Arma hanno voluto controllare l'abitazione, dove sono stati rinvenuti 860 grammi di hashish e 560 grammi di marijuana, insieme a circa 800 euro in contanti, ritenuto provento dell'attività di spaccio, e materiale vario per il taglio e il confezionamento.

Le analisi tossicologiche effettuate sulla droga sequestrata hanno evidenziato che con la sostanza sequestrata si sarebbero potute confezionare fino a 5.971 dosi singole. Gli arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria di Velletri che, al termine del rito direttissimo, ha convalidato gli arresti della coppia.

È stato disposto, in attesa del giudizio ordinario, per la donna la scarcerazione con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e per l'uomo, visti i suoi precedenti per lo stesso reato, la misura degli arresti domiciliari.