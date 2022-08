L’avviso Bonus trasporti, contributo fino a 60 euro. Da domani al via alle domande Il portale per depositare le istanze sarà attivo a partire dalle ore 8. L’acquisto di abbonamenti per i mezzi di trasporto, con reddito pari e inferiore ai 35.000 euro

La Redazione 31/08/2022 11:27 letto 3 volte

A partire dalle 8 di domani sarà possibile richiedere il buono, da un valore massimo di 60 euro, da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i mezzi di trasporto pubblici da parte dei cittadini e delle cittadine, con reddito pari e inferiore ai 35.000 euro, relativo all'anno 2021. Il "Bonus Trasporti 2022" è stato finanziato dal Governo Draghi, con un fondo ad hoc di 79 milioni di euro previsto dal Decreto Aiuti e da ulteriori ulteriori 101 milioni di euro per l'anno 2022 previsti dal Decreto Aiuti Bis, al fine di aiutare cittadini e famiglie a far fronte al rincaro dei prezzi di gas e benzina. Le domande potranno essere inoltrate accedendo alla piattaforma digitale – sul sito web del Ministero del Lavoro- mediante SPID e indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario, utile nel caso di un genitore che fa richiesta per il proprio figlio non ancora maggiorenne.

