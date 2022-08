Un bambino di quattro anni di Alatri, nella tarda serata di ieri, è stato trasportato in eliambulanza a Roma dopo una caduta in casa. Il piccolo è stato in un primo tempo accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale San Benedetto di Alatri, dove è stato disposto il ricovero in un meglio attrezzato nosocomio della capitale. Avrebbe riportato un trauma cranico, sono in corso tutti gli accertamenti medici del caso.