Un morto e un ferito: è il bilancio dell'incidente che si è verificato stanotte sull'A1 tra i caselli di Anagni e Colleferro, in territorio di Paliano, in direzione Roma. Sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un'automobile. La vittima è un uomo siciliano residente in Germania. Sul posto operatori del 118, vigili del fuoco, polizia stradale e personale della di Autostrade per l'Italia. Il tratto dell'A1 interessato dell'incidente è stato chiuso per ore e si è formata una coda di oltre cinque chilometri.