Nuovo invito della Asl di Frosinone alla quarta dose di vaccino per gli over 60 e i pazienti fragili. «Si torna alle normali attività lavorative e l'inizio del nuovo anno scolastico è ormai alle porte. Il ritorno in aula degli studenti non prevede, al momento, l'obbligo di indossare le mascherine e ciò potrebbe favorire la circolazione del virus - ricorda l'Asl - Ecco perché per la fascia di popolazione over 60 e quella dei soggetti fragili over 12, diventa quantomai importante sottoporsi alla quarta dose di vaccino anti-Covid».

Finora la vaccinazione per la quarta dose non è decollata. Per questo la responsabile del coordinamento delle attività vaccinali Maria Gabriella Calenda lancia un appello alla popolazione: «Gli over 60 i soggetti fragili over 12 non esitino a ricevere la quarta dose dei vaccini attualmente a disposizione che rappresentano una grande opportunità di rinforzo della risposta immunitaria, in grado di mettere in sicurezza sé stessi e chi sta loro attorno. Ad oggi la popolazione a cui è stata consigliata non ha risposto come avrebbe dovuto ma, negli ultimi giorni, vediamo che l'afflusso agli hub aziendali è in aumento, un lento risveglio, un trend in crescita che speriamo possa stabilizzarsi con il rientro dalle ferie. Stanno procedendo, invece, secondo la programmazione, le vaccinazioni presso le strutture assistenziali dove tutti gli ospiti stanno ricevendo la quarta dose. Ovviamente l'appello va anche a coloro che hanno iniziato o non terminato il ciclo base o che ancora non si sono sottoposti alla terza dose».

Per garantire l'accesso a tutte le persone, nei quattro distretti, la Asl di Frosinone ha confermato gli orari degli hub fino al prossimo 18 settembre. San Benedetto Alatri: mercoledì e venerdì 8.30-12.30 (adulti e pediatrico), Spaziani Frosinone: lunedì, martedì, giovedì e sabato 8.30-13.30 (adulti e pediatrico), SS Trinità Sora: martedì, giovedì e sabato 8.30-12.30 (adulti e pediatrico), Santa Scolastica Cassino: lunedì, mercoledì e venerdì 14-18 (solo adulti), Cav Cassino: meroledì 12-16, giovedì e venerdì 12-14 (solo pediatrico), Casa della salute Pontecorvo: lunedì, martedì e mercoledì 8.30-11.30 (adulti e pediatrico). Per le quarte dosi è richiesta la prenotazione sul sito regionale dedicato all'indirizzo https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home, mentre per le prime tre dosi l'accesso è diretto.