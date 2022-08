Trova a terra trecento euro e li riconsegna alla legittima proprietaria. Il protagonista dell'encomiabile gesto è stato Raffaele Iovine, impiegato comunale di Minturno.

«Stavo transitando con la mia moto in Piazza Annunziata - ha detto colui che tutti chiamano Lello - in quanto ero diretto all'ufficio anagrafe di Scauri, quando ho notato un mazzetto di banconote arrotolate. Mi sono fermato e ho notato che oltre al denaro c'era una bolletta intestata ad una ottantenne di Minturno. Sono tornato in comune, a Minturno capoluogo, per cercare di individuare a chi appartenessero quei soldi. Una volta individuata mi sono recata a casa della pensionata, abitante proprio nel capoluogo, che li aveva perduti. Li ho consegnati al figlio, che mi ha ringraziato».

Un gesto che è stato molto apprezzato, ma Lello Iovine ha tenuto a precisare che «ha fatto solo il suo dovere, che avrebbero fatto anche altri cittadini». Su questo ultimo punto ci sarebbero dei dubbi, ma Lello va solo elogiato.