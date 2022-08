Un paziente dà in escandescenze e inizia a colpire gli operatori del nosocomio cittadino. È accaduto domenica mattina nel reparto Spdc dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino dove, nonostante i rigidi protocolli e il massimo livello di sicurezza, è accaduto che un paziente - ricoverato nei giorni scorsi - abbia iniziato ad andare in escandescenza fino ad arrivare ad aggredire con pugni e calci gli operatori e anche altri degenti.

Dopo l'allarme lanciato alle forze dell'ordine telefonicamente, sono arrivati immediatamente all'interno del reparto i carabinieri della Compagnia di Cassino che sono riusciti, pian piano, a riportare la situazione alla normalità.

«Gli operatori dell'Spdc sono stati soccorsi dai colleghi del pronto soccorso per le cure del caso. Oltre ai problemi contusivi, sono ancora sotto choc. La Uil Fpl rappresentata del segretario generale Maurizio Palombi e il segretario provinciale Pierluigi Quagliozzi - recita una nota del sindacato riferita all'episodio - si sono subito sincerati dello stato di salute del personale e gli stessi si attiveranno immediatamente in collaborazione con l'azienda sanitaria, a far sì che questi episodi non accadano più e il personale possa lavorare più in sicurezza». Delicato il lavoro degli operatori sanitari h24 come pure l'impegno soprattutto in reparti nevralgici».