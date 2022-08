Nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 agosto un'automobile posteggiata nel parcheggio di via Flli Beguinot a Paliano è stata oggetto di pesanti atti vandalici a carico di ignoti. Gli stessi, rubando poi un estintore dal vicino plesso scolastico, hanno cosparso il piano di schiuma.

«Assistere ad atti di vandalismo ai danni delle proprietà altrui, siano esse private o pubbliche, è un'offesa a tutta la comunità palianese che vede macchiato il suo diritto a vivere in un contesto sano e onesto. Sono indignato e disgustato per l'accaduto, comportamenti del genere non possono essere assolutamente liquidati sbrigativamente come ‘bravate' di ragazzi ma sono indice di completa inciviltà e ottusa sfrontatezza. Io esigo da cittadino, ancor prima che da sindaco, controlli maggiori e puntali sul territorio. Esigo che ognuno faccia la sua parte: le forze dell'ordine, le famiglie ed i cittadini tutti, compresi gli amici di questi vandali che sicuramente saranno a conoscenza dell'accaduto. Utilizzerò tutto ciò che è in mio potere affinché ognuno faccia il suo lavoro per quello che gli compete e affinché il territorio della mia città non sia terra di nessuno. L'indignazione non è sufficiente. È necessario denunciare per non essere complici». Queste le parole del sindaco Domenico Alfieri.