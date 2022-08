I carabinieri della stazione di Colleferro, al termine di un mirato servizio di controllo del territorio, hanno arrestato una coppia di giovani gravemente indiziata di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I due sono stati fermati mentre stavano viaggiando a bordo di un'auto e, tenuto conto che a carico dell'uomo sono risultati precedenti segnalazioni inserite in banca dati, i Carabinieri hanno deciso di estendere il controllo anche alla loro abitazione, per verificare l'eventuale detenzione di sostanze stupefacenti.

La perquisizione ha dato esito positivo, consentendo ai militari di rinvenire complessivamente 860 g di hashish e 560 g di marijuana, insieme a circa 800 euro in contanti – ritenuto provento della loro illecita attività – e materiale vario per il taglio ed il confezionamento. Le analisi tossicologiche effettuate sulla droga sequestrata hanno, peraltro, evidenziato che con la sostanza sequestrata si sarebbero potute confezionare fino a 5.971 dosi singole.

Gli arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Velletri che, al termine del rito direttissimo, ne ha convalidato l'arresto, disponendo, in attesa del giudizio ordinario, per la donna, la scarcerazione con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per l'uomo la misura degli arresti domiciliari.