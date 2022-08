Per sostenere una mobilità alternativa anche Frosinone fa la sua parte. Lo fa ospitando sul suolo comunale diversi punti di ricarica per le auto elettriche. L'ultima postazione ad essere in via di realizzazione è nel parcheggio esterno al tribunale di Frosinone. Dopo la segnaletica orizzontale adesso è stata installata la colonnina di ricarica per due veicoli.