Sono trascorsi numerosi giorni dalla diffusione del video su Albino Ruberti. In merito la Procura della Repubblica di Frosinone ha voluto precisare che «ha tenuto sempre una linea di rigoroso riservo su tale vicenda e non ha mai rilasciato alcun tipo di dichiarazione a nessun organo d'informazione - si legge in una nota - Come è noto il P.M. procede a valutazioni unicamente mediante provvedimenti formali e solo all'esito di accurati ed approfonditi accertamenti; pertanto non sono fondate alcune ricostruzioni emerse sugli organi di stampa»

«Si intende continuare a tenere una condotta di doveroso riservo, come imposto dalla legge - continua la nota - rispettosa della dignità di tutti e per evitare ogni possibile forma di strumentalizzazione dei propri compiti istituzionali che si intende perseguire sino in fondo. Quando sussisteranno le condizioni indicate nelle linee guida della Procura della Repubblica di Frosinone si provvederà a comunicare agli organi di informazione eventuali notizie, nel rispetto del d.lgs. 106/2006, come

modificato dal D.Lgs. 188/2021, ove sussisteranno "specifiche ragioni di interesse pubblico che lo giustificano"».

«I giornalisti - conclude - con cui si è sempre avuto un proficuo rapporto di collaborazione istituzionale, comprenderanno le doverose esigenze della Procura della

Repubblica di Frosinone imposte dalla normativa esistente».