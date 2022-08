Tante famiglie, approfittando anche degli ultimi giorni prima di tornare a lavorare, hanno raggiunto alcuni locali della città di Alatri per trascorrere una serata spensierata. Molti anche con i bambini. E mai avrebbero immaginato di ritrovarsi davanti a una scena poco piacevole. Un giovane, stando alle accuse, avrebbe seminato il panico in tre diversi bar.

Qualcuno ha contattato i carabinieri per paura che la situazione potesse degenerare ma all'arrivo dei militari il ragazzo, un venticinquenne di Alatri, non c'era più traccia. Fino a quando, nel terzo bar, è stato rintracciato. Sul posto oltre alle forze dell'ordine sono arrivati gli operatori del 118. Il giovane era in evidente stato di alterazione, sembrerebbe che avesse alzato un po' troppo il gomito.

La ricostruzione

Il primo episodio, sempre stando alle accuse, si sarebbe verificato intorno alle 20.30 vicino a un bar del centro. Il giovane era in evidente stato di alterazione avrebbe infastidito e spaventato alcuni presenti e minacciato le persone che tentavano di calmarlo. Quando sono arrivati i carabinieri, però, dell'altrense si erano perse le tracce. In realtà, poco dopo, verso le 21.30, ha raggiunto un altro bar, sempre di Alatri. E anche lì, sempre stando a quanto ricostruito, avrebbe assunto lo stesso atteggiamento. Anche in quel caso all'arrivo delle forze dell'ordine, del ragazzo nulla. Intorno alle 23 l'ultimo episodio. Sempre lo stesso atteggiamento assunto, ma locale diverso. Insieme ai carabinieri sono arrivati anche gli operatori del 118 in quanto il ragazzo era in evidente stato di alterazione.