L'ultima domenica del mese di agosto di questa estate 2022 ha rischiato di trasformarsi in tragedia in un'abitazione in località Stella Vado Rosso, alla periferia della città di Ferentino. Un settantaduenne è finito in ospedale con diverse ustioni sul volto e sul corpo. È stato avvolto da una fiamma che lo ha travolto mentre accendeva il barbecue. Barbecue che, stando a quanto ricostruito, aveva provato ad accendere con l'alcol. Immediatamente è stato soccorso. A lanciare l'allarme alcuni familiari.

Sul posto è arrivato il personale medico che dopo le prime cure ha trasportato il pensionato nell'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone in codice rosso, per poi essere trasferito al centro grandi ustioni del "Sant'Eugenio" di Roma. L'uomo ha riportato gravi ustioni ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Sono intervenuti, inoltre, come da prassi in simili circostanze, anche i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso.

La ricostruzione

Erano da poco trascorse le 13 quando si è verificato l'incidente domestico. Il settantaduenne era davanti al barbecue. Avrebbe utilizzato l'alcol per accendere il barbecue. Ad un certo punto, però, è stato avvolto dalla fiamma. Soccorso in un primo momento da alcuni familiari che hanno poi immediatamente lanciato l'allarme e contattato il 118. Sul posto il personale medico con un'ambulanza con cui l'anziano è stato trasportato nella struttura ospedaliera del capoluogo. Vista la gravità delle ustioni riportate, i medici ne hanno disposto il trasferimento in un centro adeguato per le cure del caso, nell'ospedale "Sant'Eugenio" della Capitale.

Diverse le persone che hanno raggiunto la zona, richiamate anche dall'arrivo dei soccorsi.