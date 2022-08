L'acquazzone che si è abbattuto nel tardo pomeriggio in molte zone della Ciociaria non ha risparmiato neppure il territorio di Veroli. Strade e abitazioni allagate, tombini saltati su molte arterie. Disagi e paura per molti automobilisti e residenti. Subito si è attivata la macchina della protezione civile di Veroli insieme agli agenti della polizia locale.