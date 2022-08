L'amministrazione comunale attraverso il proprio sito ha pubblicato un avviso pubblico per l'assegnazione in concessione di undici tombe a terra presso l'area del monumento dedicato ai caduti di guerra.

«L'amministrazione comunale - si legge nell'avviso - intende concedere in uso per anni novantanove n. 11 tombe a terra poste presso il cimitero di Fiuggi (nei pressi del monumento costruito in onore ai caduti di guerra). In base all'articolo 1 e 2, le categorie delle cappelle cimiteriali contraddistinte dal n. 1 al n. 11 verranno realizzate, per la parte interrata, a cura e spese del Comune di Fiuggi secondo quanto previsto dalla documentazione progettuale depositata presso il servizio tecnico comunale».

Il costo di assegnazione della tomba è comprensivo delle spese di concessione ed è fissato in 17.000 euro. Nuovi posti a disposizione per i defunti, dunque, nel cimitero comunale di Fiuggi Intanto, continua l'opera di pulizia generale dell'intera area cimiteriale, la manutenzione di alcuni muri perimetrali, il taglio dell'erba, la sistemazione di alcune aree di pavimentazione e la rimessa in ordine della maggior parte delle scalinate. Interventi che si devono a Edgardo Bertucci e ad alcuni suoi colleghi.

Edgardo è il custode del cimitero e da sempre ha dimostrato di essere sensibile a tali problematiche in un luogo del tutto particolare che merita delle attenzioni.

Ora il cimitero si presenta in ordine, funzionano alla perfezione le condotte idriche, i serbatoi, gli impianti di illuminazione. Anche la chiesetta che si trova nella zona centrale, nonostante qualche infiltrazione di acqua piovana, è ospitale per le persone che si raccolgono in preghiera per onorari i propri cari estinti.