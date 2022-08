Fratelli d'Italia non molla la presa. E, dopo l'intervento di Paolo Pulciani, che ha chiesto le dimissioni di Francesco De Angelis dal Consorzio industriale del Lazio e di Sara Battisti, intervengono il senatore Massimo Ruspandini e il segretario del circolo cittadino di Fratelli di Italia.

Massimo Ruspandini dice: «L'evoluzione della vicenda Ruberti salita nei giorni scorsi alla ribalta della cronaca nazionale, alla luce delle dichiarazioni odierne di Sara Battisti (che si smarca dalle questioni calcistiche parlando apertamente di una guerra tra bande all'interno del Pd) impongono a Francesco De Angelis di fare un passo indietro dalla presidenza del Consorzio unico regionale. Non è possibile che la guida di un ente così strategico per lo sviluppo del territorio e del suo comparto industriale possa continuare ad essere guidato da chi, in questo momento, deve solo adoperarsi per fare chiarezza sugli incredibili comportamenti venuti alla luce nelle immagini del video ma soprattutto sul clima da resa dei conti che, a detta dei protagonisti, si respira nel Pd del Lazio», conclude il senatore Ruspandini ora in lizza per un posto alla Camera dei deputati.

Fabio Tagliaferri afferma: «Facendo seguito alle dichiarazioni del segretario regionale di Fratelli d'Italia Trancassini e di Colosimo nonché del candidato alla Camera dei deputati Paolo Pulciani, sento il bisogno di unire alla loro voce quella del partito di Frosinone, nel ribadire la richiesta di dimissioni immediate da parte del presidente del consorzio industriale Francesco De Angelis dalla propria carica. Le parole usate, tutt'altro che consone alla dialettica politica, mostrano una guerra tra bande, che non consente più a nessuno dei presenti alla famigerata cena di ricoprire ruoli istituzionali di gestione e di rappresentanza popolare», conclude Fabio Tagliaferri.