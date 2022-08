Danni ingenti nel sentiero Verdesca-Marotta di Patrica. Lo denuncia il sindaco di Patrica, Lucio Fiordalisio, che parla di «rottura della bacheca, di taglio di alberi per ostruire il percorso, filo spinato per chiudere gli accessi». E aggiunge: «Un fatto deplorevole denunciato immediatamente alle forze dell'ordine, carabinieri, forestali e procura». Si conoscerebbe anche l'autore dei danneggiamenti, una persona che «negli anni passati - dice ancora il sindaco - si è già reso famoso per le appropriazioni abusive di terreni non suoi e di tanti altri reati.

Confido nell'intervento urgente degli organi preposti, il danno all'immagine del nostro territorio è enorme e aver chiuso una strada pubblica è gravissimo. Il Comune farà la sua parte ed in settimana con l'ufficio tecnico e i legali avvieremo le nostre azioni a tutela dell'ente».