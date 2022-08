Un impegno costante per gli animali. Un impegno che vede i volontari sempre in prima linea per riuscire ad aiutare gli amici a quattro zampe. Un ruolo fondamentale che è stato evidenziato anche dal sindaco Rotondo che in occasione della giornata internazionale del cane ha voluto rivolgere un messaggio di ringraziamento proprio ai volontari.

«Un rapporto quello tra cani e esseri umani che fonda le radici all'alba della civiltà, non a caso come amministrazione comunale abbiamo voluto dare un grande segnalano di rispetto ai cani e a tutti gli animali istituendo apposita delega - ha affermato Rotondo - Colgo l'occasione per ringraziare tutte le volontarie che, giornalmente, con grande amore si dedicano agli animali abbandonati. Tra esse anche la nostra Annagrazia Longo in veste di volontaria e assessore».