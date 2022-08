Per il terzo giorno consecutivo i contagiati si aggirano intorno a quota 200 e per il quarto di fila diminuiscono, seppur di poco. Ieri 201 positivi e 279 negativizzati. La media settimanale, a 215, è leggermente superiore alla precedente. L'incidenza scende ancora, a 316, così come il tasso di positività, al 17,34%. I ricoverati tornano a essere 30, senza ulteriori decessi.

La giornata

Dei 201 nuovi casi in Ciociaria 18 sono di Cassino, 15 di Arpino, 14 di Ferentino, 13 di Frosinone, 10 di Alatri, 8 di Anagni, Ceccano e Monte San Giovanni Campano, 7 di Sora, 6 di Ripi, 5 di Aquino, Atina, Castelliri e Ceprano, 4 di Cervaro, Coreno Ausonio, Piedimonte San Germano e Pofi, 3 di Ausonia, Fiuggi, Paliano, Pontecorvo e San Vittore del Lazio, 2 di Boville Ernica, Broccotella, Fontana Liri, Isola del Liri, Morolo, Patrica, Pignataro Interamna, Sant'Elia Fiumerapido, Strangolagalli e Veroli. Chiudono con un solo caso Acuto, Alvito, Amaseno, Arnara, Campoli Appennino, Casalvieri, Castro dei Volsci, Falvaterra, Pescosolido, Posta Fibreno e San Giorgio a Liri.

L'andamento

Sono 1.293 i contagiati dal 22 al 27 agosto per una media quotidiana di 215,50. Un valore in linea con quello della precedente settimana, chiusa a 1.481 e 211,57 di media, nonostante quest'ultima abbia avuto una giornata in più di festa (ferragosto) che ha condizionato i numeri di tamponi e positivi. Negli ultimi sette giorni si contano 1.511 nuove diagnosi, sempre alla media di 215,86. Rispetto al periodo precedente (1.540 e 220) c'è un lieve calo dell'1,88%. Nel confronto con il periodo 7-13 agosto (1.719 e 245,57) la contrazione è del 12,10%. In rapporto al 31 luglio-6 agosto (2.382 e 340,29) la diminuzione è del 36,56%. Ad agosto si contano 6.782 casi alla media di 251,18. Rispetto a luglio, terminato a 21.393 e 690,09 di media, c'è un bello stacco. Gli attuali numeri sono vicini a quelli di maggio, 7.730 positivi e 249,35, mentre giugno aveva fatto un po' peggio con 8.253 e 275,10 di media. Agosto 2021 aveva avuto 982 positivi. Tra i comuni più grandi, dall'inizio del mese, Frosinone ha avuto 564 contagiati, Cassino 446, Ceccano 364, Alatri 352, Anagni 322, Ferentino 315, Veroli 311, Sora 209 e Monte San Giovanni Campano 203.

Gli indicatori

L'incidenza per 100.000 abitanti su base settimanale continua a scendere da quattro giorni a questa parte. Ora è a 316,77 in diminuzione anche rispetto al 322,85 del 20 agosto. Due settimane fa, invece, l'incidenza era a 360,38. Nell'ultimo periodo, va detto, che una sola volta tale valore è stato sotto i 300 con 279,66 il 16 agosto. Da allora l'incidenza ha subito diverse oscillazioni, mantenendosi tra un minimo di 301,47 il 17 agosto e un massimo di 377,15 il 23 agosto. Il tasso di positività scende dal 19,79% di venerdì al 17,34% di ieri. Il che porta la media settimanale al 19,88% poco sopra il 18,77%, valore di chiusura della precedente.

I ricoverati e i guariti

Il dato dei ricoveri registra di nuovo 30 pazienti, uno in meno in 24 ore. La stessa cifra del 25 e 23 agosto, nel mezzo il top degli ultimi giorni con 37. La differenza rispetto all'inizio del mese è evidente: 77 casi il 1° agosto e 80 l'indomani. I guariti aumentano di altri 279. Da lunedì si sono negativizzate 1.522 persone contro le 2.360 della settimana precedente. Ma, in isolamento, ci sono sempre meno contagiati.

I tamponi

Sono stati effettuati 1.159 test per un totale, nella settimana, di 6.528. Si tratta di una cifra vicina ai 7.608 della passata settimana.

Il bollettino del Lazio

Nel Lazio su 2.642 tamponi processati, si registrano 1.663 nuovi casi positivi (+87 nelle ultime 24 ore) e 5 decessi (-3). Si contano poi 615 ricoverati (+3), 40 terapie intensive (-2) e 8.570 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,1%.