Portare i propri figli al parco comunale e avere paura di dove mettono i piedi non è certo una bella cosa. I giardini pubblici di Trevi nel Lazio nascondono, secondo qualche genitore, trappole che fanno stare in apprensione i genitori che non possono stare tranquilli neanche nel luogo deputato alla loro rilassatezza mente i figli giocano.

Sono in molti a notare, infatti, sporcizia di vario genere soprattutto in questo periodo in cui il paese conta più presenze grazie alla festa patronale, così che le notti diventano più lunghe soprattutto per i giovani.

Un genitore non ce l'ha fatta a non immortalare, fotografandolo, un escremento di cane in bella evidenza. Da capire se si tratta di cani randagi o se l'animale abbia un padrone, in questo caso sarebbe veramente preoccupante anche se di bisogni di cani se ne notano molti anche nel centro storico. Non bastano le svastiche disegnate qualche giorno fa sui muri del parco che ospita il monumento ai caduti in guerra e in tempo di pace, ora ci sono anche le lamentele dei genitori che forse vorrebbero un maggiore controllo degli spazi pubblici, molto frequentati in questo periodo, dove poter far giocare, in tranquillità, i propri figli. Naturalmente i genitori fanno appello affinché i giardini vengano mantenuti più puliti, anche per il giusto decoro del paese.