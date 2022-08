Si svolgeranno lunedì alle 15.30 nella chiesa Santa Maria a Fiume a Ceccano i funerali di Vincenzina Capoccetta, la sessantaduenne vittima di un incidente ieri sera sull'asse attrezzato. Lascia il marito e due figli. La donna era un'infermiera molto conosciuta è stimata. L'incidente sull'asse attrezzato a Ferentino tra due auto non le ha lasciato scampo, è morta poco dopo in ospedale a Frosinone. Arrestata per omicidio stradale la conducente dell'altro veicolo, una quarantottenne di Alatri, risultata positiva all'alcol test.

