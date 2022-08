Si complica la vicenda del campo di calcio di Anagni, a rischio la ripresa dei lavori. L'ufficio tecnico comunale, con una determinazione, ha attivato la "procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando con consultazione di cinque operatori economici, per l'affidamento del completamento dei lavori di manutenzione straordinaria del campo di calcio sito in via San Magno".

È stata pubblicata in data 18 agosto 2022, il giorno prima del concerto di Loredana Bertè nella cui occasione, prima dell'inizio, sul palco di piazza Cavour è stata presentata la squadra di calcio con la promessa di consegnarle a breve lo stadio rinnovato. Appena tre giorni dopo, la doccia fredda: il legale della Euroscavi Cilia srl, affidataria dei lavori, ha scritto al Comune dopo aver letto del nuovo affidamento, precisando: «Tale circostanza, qualora risultasse confermata, integrerebbe una palese violazione delle note norme poste a regolamento degli appalti pubblici nonché dei diritti della Euroscavi Cilia che andrebbe ad aggiungersi alle numerose irregolarità già perpetrate nell'ambito dell'anomala gestione dell'appalto in esame».

Ancora: «La Euroscavi Cilia S.r.l. non è ancora stata convocata per la riconsegna del cantiere che, pertanto, ad oggi, risulta nel pieno e regolare possesso della società mia cliente. Si preavvisa, inoltre, che a breve verrà svolto un accertamento tecnico preventivo, previo ricorso al tribunale competente, finalizzato a verificare l'entità e tipologia di lavori dalla stessa sin qui effettuati in esecuzione dell'appalto de quo. Ne consegue che l'eventuale ingresso nel canti ere di una nuova impresa e la prosecuzione dei lavori ad oggi interrotti renderebbe impossibile l'accertamento giudiziale richiesto con gravissimo danno per la società da me assistita». Quindi il Comune viene diffidato «dal consentire l'ingresso in cantiere da parte di qualsivoglia altro soggetto o impresa, con l'avvertenza che in difetto saranno immediatamente interessate le autorità competenti».