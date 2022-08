Era andato a Trisulti in cerca di funghi ma ha perso l'orientamento e non è riuscito a tornare verso l'auto. Protagonista un sessantenne di Alatri. Ha lanciato così l'allarme e in suo aiuto sono arrivati gli uomini del Soccorso alpino della stazione di Collepardo. Sul posto anche i vigili del fuoco. La richiesta di aiuto è arrivata poco prima delle 12 dalla località San Giovanni a Trisulti, al confine tra Collepardo e Alatri. L'uomo aveva lasciato l'auto per incamminarsi sul sentiero in cerca di funghi.

Perso l'orientamento e non essendo più capace di fare rientro verso l'auto, ha allertato i soccorsi e ha mantenuto la sua posizione che è stata raggiunta dagli uomini del Cnsas che lo hanno ricondotto indietro verso la macchina in sosta allo Stallone. Non è stato necessario alcun interessamento del personale medico in quanto l'alatrense era in buone condizioni di salute e sempre collaborativo al telefono.