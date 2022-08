Stava sistemando una pianta con una motosega nel tardo pomeriggio di ieri quando è caduto dall'albero a causa di un malore. Corsa contro il tempo ieri sera per tentare di strappare alla morte un pensionato, ex dipendente Fiat di Colfelice, ma non c'è stato nulla da fare. L'uomo, 74 anni, è morto a causa probabilmente di un arresto cardiaco data anche l'altezza relativa della pianta. Nessuna autopsia disposta dal pm di turno, la salma è stata restituita ai familiari: sgomento e dolore nella piccola comunità del Cassinate. Sul posto immediatamente, oltre al 118, i carabinieri della compagnia di Pontecorvo unitamente al comandante della stazione di Arce