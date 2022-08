«Il mio obiettivo personale e quello della nazionale è di portare a sacramento il nostro modo di lavorare "all'italiana" preciso, pulito e perfetti nella tecnica di disosso. Quanto già è stato apprezzato nelle precedenti competizioni internazionali. Abbiamo una grande responsabilità nel fare bene, anche per in nostri colleghi macellai in italia. Vogliamo portare in alto il tricolore della macelleria italiana». Con questo spirito e con la determinazione che lo hanno sempre contraddistinto, Davide Cecconi, è pronto a volare in California con i suoi compagni. Un grande orgoglio anche per la sua Ceccano.

Davide fa parte della nazionale italiana macellai e tra pochi giorni atterrerà a Sacramento per partecipare al World Butchers' Challange, il mondiale di macelleria. L'evento che si terrà tra il 31 agosto e il 4 settembre promette spettacolo. È stato infatti organizzato al Golden 1 Center, un'arena NBA da 20 mila posti dove si contenderanno il titolo 16 nazionali.

La nazionale italiana si compone di tredici artigiani di cui sette sono senior: oltre a Davide Cecconi, Francesco Camassa, Andrea Laganga, Gianni Giardina, Mara La Bella, Orlando Di Mario e Roberto Passaretta. I gruppi degli Apprentiste e dei Young contano invece solo 3 elementi. Anna Moretti, Simone Di Ciano e Marco Iuculano per i primi; Martino De Mita, Claudio Fidone e Daniele Gargano per i secondi. Il ceccanese, che ha ereditato il mestiere da papà Giovanni e dai consigli di nonno Peppe, insieme a tutti i suoi compagni sogna, dunque, di portare in alto il tricolore della macelleria italiana. Tutti pronti per la sfida in California.